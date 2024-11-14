Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 96 itfaiye eri alımı başvuru tarihleri ve şartları nedir?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanmak üzere 96 itfaiye eri alıyor. Adaylarda KPSS puanı, yaş, boy, kilo, ehliyet gibi farklı birçok şart aranıyor. İlk başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar yazılı ve uygulamalı sınava girecek. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda adayların en az 60 alması gerekiyor. İşte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı detayları...
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadın veya erkek 96 itfaiye eri alınacak. KPSS P93 puan türünden az 60 alması gereken adaylar ayrıca yazılı ve uygulamalı sınava da girecek. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gereken adayların, boy ve kilo kriterleri de bulunuyor. Peki, itfaiye eri başvuruları ne zaman başlıyor ve şartları nelerdir? İşte, detaylar...
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 96 İTFAİYE ERİ ALINIYOR!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde atanmak üzere kadın ve erkek toplamda 96 itfaiye eri alımı yapılıyor. Alımlarda KPSS sınavının P93 puanına bakılacak.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 96 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
21/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında), www.kocaeli.bel.tr adresinden elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formunun çıktısı ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Yenidoğan Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:16/1 (Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Güney Cephesi Deniz Tarafı) Sekapark 2. Etap, 41100 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Seka Bahçe Kır Düğün Salonunda şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 96 İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV TARİHLERİ
İtfaiye eri alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacak olup; yazılı sınav 14/12/2024 tarihinde saat 14:00’da başlamak üzere Cedit Mh. Atatürk Bulvarı No:1, 41300 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, uygulamalı sınav ise 16/12/2024 – 27/12/2024 tarihleri arasında 09.00’da başlamak üzere Sanayi Mh. Ömer Türkçakal Bulvarı No:12 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasında yapılacaktır.
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96 İTFAİYE ERİ ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır),
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
d) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.