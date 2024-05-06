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        Haberler Ekonomi Borsa Koç Metalurji hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihi, arz büyüklüğü, fon kullanımı ve Halka arz takvimi Mayıs - Borsa Haberleri

        Koç Metalurji halka arz oluyor! Koç Metalurji talep toplama tarihleri netleşti!

        Koç Metalurji A.Ş. halka arz detayları belli oluyor. 2,5 milyar TL halka arz büyüklüğü için açıklayan firma 125 milyon lot dağıtacak. Firma, halka arzdan gelen fonu ham madde yatırımı, tedariki ve işletmesi için kullanacak. İşte, Koç Metalurji hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 08:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:05
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        • 1

          Halka arz Mayıs ayı takvimi netleşti. Takvime katılan Koç Metalurji eşit dağıtım yöntemiyle 125 milyon lot dağılımı yapacak. 'KOCMT' kodu ile borsaya giren firmanın hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve fondan gelen kaynağı nasıl kullanacağı belirlendi. İşte, Koç Metalurji halka arz detayları...

        • 2

          KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

        • 3

          KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Koç Metalurji, 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya başlayacak.

        • 4

          KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

          2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

          2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

          2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

          3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

          3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

          4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

          4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

          4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

        • 5

          KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın henüz talep toplama süreci tamamlanmadı. Süreç tamamlandıktan sonra BİST'te işlem göreceği tarih de açıklanacak.

        • 6

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 35 Ham madde yatırımı.

          Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.

          Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.

          Yüzde 35 Ham made tedariki ve işletme sermayesi.

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