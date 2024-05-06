Halka arz Mayıs ayı takvimi netleşti. Takvime katılan Koç Metalurji eşit dağıtım yöntemiyle 125 milyon lot dağılımı yapacak. 'KOCMT' kodu ile borsaya giren firmanın hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve fondan gelen kaynağı nasıl kullanacağı belirlendi. İşte, Koç Metalurji halka arz detayları...