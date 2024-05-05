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        Haberler Ekonomi Borsa Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Altınay Savunma halka arz oluyor! Altınay Savunma halka arz kaç lot verir, ne zaman talep toplayacak?

        Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Hisse fiyatı 32,00 TL olarak belirlenen Altınay Savunma halka arz 58 milyon 823 bin 530 lot dağıtımı yapacak. Yatırımcılar için "Altınay Savunma halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:31
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        • 1

          Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz başvrusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka açıklık oranının yüzde 25 olarak açıklandığı Altınay Savunma halka arz 32,00 TL hisse fiyatından talep toplayacak. Peki, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler....

        • 2

          ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde ve 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Altınay Savunma halka arz hisse fiyatı 32,00 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

        • 4

          ALTINAY SAVUNMA KAÇ LOT VERİR?

          Altınay Savunma Teknolojileri halka arzında paylar bireysel ve grup çalışanlarına eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

          - 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL).

          * Bireysel Yatırımcı Grubu.

        • 5

          ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolubank A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

          Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Teb A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

          Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

          Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

        • 6

          ALTINAY SAVUNMA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Katılım endeksine uygun olarak görülen Altınay Savunma payları için halka arz alış ekranından giriş yapılabilecek.

        • 7
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