Rahmi Koç'un misafirleri
Bodrum'ta tatil yapan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, lüks yatında Ömer Dinçkök ve eşi Ayşegül Dinçkök'ü misafir etti
Giriş: 04.08.2025 - 09:09 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:11
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum tatiline devam ediyor.
Türkbükü'nde demirli 'Nazenin 5' isimli yatında tatil yapan Rahmi Koç, iş adamı Ömer Dinçkök ile eşi Ayşegül Dinçkök'ü misafir etti.
Keyifli sohbetin ardından Rahmi Koç, misafirlerini uğurlarken objektiflere yansıdı.
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