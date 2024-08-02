Klasik filmler Ağustos'ta Atlas 1948'de

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Bir Fransız klasiği: Breathless (Serseri Aşıklar)

Fransız yeni dalga akımının unutulmaz yönetmeni Jean Luc Godard’ın, efsane oyuncular Jean Seberg ve Jean-Paul Belmondo’yu bir araya getiren Serseri Aşıklar filmi, yetkililer tarafından aranan bir hırsızın bilgili bir Amerikalı gazetecilik öğrencisini kendisiyle beraber İtalya’ya kaçması için ikna etmeye çalışmasını konu alıyor.

Breathless (Serseri Aşıklar); 7, 16, 20, 22 ve 30 Ağustos saat 12.00’de, 25 Ağustos ise saat 15:30’da

Paris’te gülümseten bir masal: Amélie

REKLAM Dünya çapında 30 milyondan fazla izleyiciye ulaşan, Audrey Tautou’nun Montmartre'de bir hayat düşleyen genç garson Amélie Poulain'i canlandırdığı fantastik bir romantik komedi filmi olan Amélie, izleyicileri adeta Paris’te masalsı bir hikâyenin içine çekiyor. Amélie; 28 Ağustos saat 12.00 ve 15.30’da Geçmişin izinde: Some Rain Must Fall (Biraz Yağmur Yağmalı) Some Rain Must Fall, kızının basketbol maçlarından birinde yanlışlıkla yaşlı bir kadının yaralanmasına sebep olan 40 yaşındaki ev hanımı Cai’nin hayatına odaklanıyor. Bu önemsiz gibi görünen olay sonrası hayatının tamamen kontrolden çıkışını izlediğimiz Cai, bu sırada bilinmeyen geleceğe sürüklenirken geçmişindeki olaylar tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Some Rain Must Fall (Biraz Yağmur Yağmalı); 2 ve 14 Ağustos saat 12.00’de, 7 ve 20 Ağustos saat 15.30’da REKLAM Romantik Bir Western: The Dead Don't Hurt Vivienne Le Coudy, Danimarkalı göçmen Holger Olsen'le San Francisco'da tanıştıktan sonra onunla birlikte Nevada'nın sakin Elk Flats kasabası yakınlarındaki evine seyahat etmeyi kabul eder ve orada birlikte bir hayata başlarlar. ABD İç Savaşı'nın patlak vermesi, Olsen'in Birlik adına savaşma yönünde önemli bir karar vermesiyle onları ayırır. Holger eve döndüğünde o ve Vivienne, her birinin dönüştüğü kişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

The Dead Don't Hurt; 14 Ağustos ve 24 Ağustos 15.30’da Miyazaki’nin masalsı dünyası: Howl's Moving Castle (Yürüyen Şato) REKLAM Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin animasyon fimi olan Yürüyen Şato, Sophie’nin, kıskanç kötülükler cadısı tarafından yaşlı bir kadına dönüştürülmesiyle başlıyor. Kimse tarafından tanınmayacak hale gelen Sophie, evini terk ederek eski haline dönmenin yollarını arar ve yolculuğunun sonunda, Howl isimli bir büyücüye ait olan ve sürekli yer değiştiren bir şatoya varır. Üzerindeki lanet, ancak bu şatoda çözülecektir.

Howl's Moving Castle (Yürüyen Şato); 1, 17, 23, 25 ve 31 Ağustos saat 12.00’de, 3, 9, 13 ve 29 Ağustos 15.30’da Vanya Dayı’nın radikal versiyonu: Vanya Fleabag’ten tanıdığımız Andrew Scott, Çehov’un Vanya Dayı’sının Simon Stephens tarafından uyarlanmış bu radikal yeni versiyonunda, birden çok karakteri canlandırıyor. İnsan duygularının karmaşıklığını ele alan bu tek kişilik adaptasyonda umutlar, düşler ve pişmanlıklar mercek altına alınıyor. Vanya; 3, 10, 15, 18 ve 27 Ağustos saat 12.00’de, 11 ve 22 Ağustos ise saat 15.30’da

Ölümsüz bir aşk: Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır) Film; Çok bilinmeyen, genelde yer altı camiasının tanıdığı bir müzisyen olan Adam’ın yaşadığı toplumun ve insanlığın aldığı halden dolayı depresif ve mutsuz haline odaklanıyor. Adam ve Eve aşkları hiç tükenmeyen iki vampirdir. Fakat bu ölümsüz ve uzun soluklu aşk Eve’in küçük kız kardeşi Ava tarafından sekteye uğratılır. Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır); 8 ve 24 Ağustos saat 12.00’de, 16 ve 31 Ağustos saat 15.30’da

REKLAM Müzikal ve korku aynı filmde: Climax Doğum ve ölümün sıra dışı deneyimler olduğunu, yaşamın ise geçici bir haz ibaret olduğunu vurgulayan Climax’ın yönetmen koltuğunda Arjantin asıllı Fransız sinemacı Gaspar Noé oturuyor. Climax; 9 Ağustos saat 12.00’de, 1, 15, 17 ve 21 Ağustos saat 15.30’da Efsane film 40. Yılında: Apocalypse Now Final Cut Francis Ford Coppola’nın efsanevi eseri Apocalypse Now, yönetmenin kurguladığı Final Cut versiyonu ile restore edilmiş olarak tekrar seyirci karşısına çıkıyor. 40. yılına özel olarak olarak gösterilen film Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburn, Harrison Ford ve Dennis Hopper gibi usta oyuncuları bünyesinde barındırıyor.

Filmin hikâyesi, Vietnam’da görev yapan bir Amerikan askerinin, kendini tanrı ilan etmiş kaçak bir özel tim albayını öldürmekle görevlendirilmesi ile başlıyor. Apocalypse Now Final Cut; 13, 21 ve 29 Ağustos saat 12.00’de, 2, 4, 8 Ağustos 15.30’da REKLAM Bir arayışın filmi: Paris, Texas Wim Wenders’ın başyapıt filmlerinden Paris, Texas, hayattan kendini soyutlayan ve oldukça içine kapanık bir adam olan Travis’e odaklanıyor. Yıllarca ortalıkta görünmemesinin ardından abisi onu bulur ve tekrar hayata döndürmeye çalışır. İlk olarak Travis’i Los Angeles’a oğlunun yanına getirir. Sonra ise eski eşini bulmak için birlikte harekete geçerler.

Paris, Texas; 4, 6 Ağustos saat 12.00’de, 10, 18, 23, 27 ve 30 Ağustos saat 15.30’da Phoebe Waller-Bridge’in tek kişilik gösterisi: Fleabag BBC’nin hit TV dizisi Fleabag’e ilham veren Phoebe Waller-Bridge’in yazıp canlandırdığı ödüllü oyun Fleabag 2019’da Londra West End’de sahnelenmesinin ardından National Theatre Live ile beyaz perdeye taşınıyor. Waller-Bridge’in tek kişilik gösterisi Fleabag, kendine özgü şekilde yaşayan bir kadının iç dünyasına bir bakış sunuyor. Fleabag takıntılı, filtresiz ve bencil görünebilir ancak bu buzdağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. Aile ve arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı sıkıntıların yanı sıra işlettiği kafeyi ayakta tutmaya çalışan Fleabag, bir anda kendini kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olarak bulacaktır.

Fleabag; 11 Ağustos saat 12.00’de, 6 Ağustos 15.30’da