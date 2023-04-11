Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Rönesans Rezidans’ın kayıpları "Kızımın yürüdüğünü sadece 7 gün görebildim!" - Kahramanmaraş deprem haberleri

Rönesans Rezidans’ın kayıpları: Kızımın yürüdüğünü 7 gün görebildim!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kalan Meryem Özgür ile 16 aylık kızı Esila Özgür’e hala ulaşılamadı. Eşi ve kızından haber bekleyen Bulut Özgür, “Kızımın yürüdüğünü sadece yedi gün gördüm. 'Baba' deyişi hala kulaklarımdan gitmiyor” dedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

Giriş: 11.04.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Rönesans Rezidans’ın kayıpları
"Kızımın yürüdüğünü sadece 7 gün görebildim!"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

"Cennetten bir köşe" vaadiyle satılan Hatay'ın Antakya ilçesinin en lüks konutu Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu. 50’den fazla kişi ise kayıp. Yakınları DNA testi verdi, hastaneleri didik didik aradı. Ancak kayıplarının izine rastlamadı.

Onlardan biri de Bulut Özgür... 32 yaşındaki eşi Meryem ve 16 aylık kızı Esila ile Rönesans Rezidans'ta yaşıyorlardı. O gece Bulut Özgür görevdeydi. Son kez mesajlaştılar eşi Meryem ile ve bir daha ne eşinden, ne kızından haber alabildi.

“KIZIMIN BABA DEYİŞİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR"

Bulut Özgür, kızının sesinin hala kulaklarında çınladığını söyleyerek, “Kızımın yürüdüğünü sadece yedi gün gördüm. Baba deyişi hala kulaklarımdan gitmiyor. 'Günaydın babam', 'iyi akşamlar babam' diyerek mesaj atmalarını özledim" dedi.

“ÖLÜSÜ VEYA DİRİSİ BULUNSUN”

Depremden 9 saat sonra enkaz alanına ulaştığını anlatan Özgür, “Enkaz tamamen kaldırılana kadar başından ayrılmadım. O bölgedeki tüm çalışmalarda bulundum. İş makineleri çalışırken teker teker bütün iş makinelerinin başında bekledik. Fakat eşime ve çocuğuma hiçbir şekilde rastlayamadım. Şu anda tek istediğim eşim ve çocuğumun bir an önce ölüsü veya dirisini bulmak. Ziyaret edecek bir yer arıyorum, gidecek bir yer arıyorum, sığınacak bir yer arıyorum” ifadelerini kullandı. Özgür, Rönesans Rezidans’taki tüm kayıpların bulunmasını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı
Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız öldü
Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız öldü
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Tarsus'ta cinayet iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Tarsus'ta cinayet iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.