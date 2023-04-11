"Kızımın yürüdüğünü sadece 7 gün görebildim!"

"Cennetten bir köşe" vaadiyle satılan Hatay'ın Antakya ilçesinin en lüks konutu Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu. 50’den fazla kişi ise kayıp. Yakınları DNA testi verdi, hastaneleri didik didik aradı. Ancak kayıplarının izine rastlamadı. Onlardan biri de Bulut Özgür... 32 yaşındaki eşi Meryem ve 16 aylık kızı Esila ile Rönesans Rezidans'ta yaşıyorlardı. O gece Bulut Özgür görevdeydi. Son kez mesajlaştılar eşi Meryem ile ve bir daha ne eşinden, ne kızından haber alabildi.

“KIZIMIN BABA DEYİŞİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR" Bulut Özgür, kızının sesinin hala kulaklarında çınladığını söyleyerek, “Kızımın yürüdüğünü sadece yedi gün gördüm. Baba deyişi hala kulaklarımdan gitmiyor. 'Günaydın babam', 'iyi akşamlar babam' diyerek mesaj atmalarını özledim" dedi.

“ÖLÜSÜ VEYA DİRİSİ BULUNSUN” Depremden 9 saat sonra enkaz alanına ulaştığını anlatan Özgür, “Enkaz tamamen kaldırılana kadar başından ayrılmadım. O bölgedeki tüm çalışmalarda bulundum. İş makineleri çalışırken teker teker bütün iş makinelerinin başında bekledik. Fakat eşime ve çocuğuma hiçbir şekilde rastlayamadım. Şu anda tek istediğim eşim ve çocuğumun bir an önce ölüsü veya dirisini bulmak. Ziyaret edecek bir yer arıyorum, gidecek bir yer arıyorum, sığınacak bir yer arıyorum” ifadelerini kullandı. Özgür, Rönesans Rezidans’taki tüm kayıpların bulunmasını istedi.