"Kızım bir çetenin eline düştü!"
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dün çok konuşulacak anlar yaşandı. Birkaç gün önce programa başvuran Serpil Hanım, 18 yaşındaki kızı Roza'nın bir çetenin eline düştüğünden endişelendiğini ve uygunsuz görüntülerine rastladığını dile getirdi. Kızını siyah bir arabanın içinde farklı erkeklerle gördüğünü ifade etti. Didem Arslan Yılmaz, Serpil Hanım'ın kızını sadece 1 saatte buldu
Stüdyoya gelen Roza, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Annesi Serpil Hanım’a sarılmak istemedi.
Didem Arslan Yılmaz, Roza’ya şefkatle yaklaşırken bunu kendisi de dile getirdi.
Roza ise annesinin söylediklerinin aksine, annesinin kendisine şiddet uyguladığını, babasından korktuğunu ve bu nedenle evden kaçtığını ifade etti.
Serpil Hanım ise bir öğretmen olduğunu, kızının iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirterek eşiyle birlikte düzgün insanlar olduklarını söyledi.
İHBAR YAĞDI, AĞIZLAR AÇIK KALDI
Roza hakkında Vazgeçme programına dakikalar içinde yüzlerce ihbar geldi. Bu ihbarlardan yaklaşık 10 kişi canlı yayına bağlanarak Roza’yı Bahçelievler’deki bir randevu evinde gördüklerini, piercinginden tanıdıklarını ve üzerinde oldukça açık bir kıyafet bulunduğunu iddia ettiler.
Roza ise “Her açık giyinen fuhuş yapmıyor.” diyerek kendisini savundu.