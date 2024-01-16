Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. tanıtımı yayınlandı!

        Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden birbirinden çarpıcı gelişmelerin ekrana geldiği ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü tanıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pembe yüzünden nezarethaneye düşen Alev’in Abdullah’la arasının bozulduğu tanıtımda Alev, Almanya’ya gitmeye karar veriyor. Ünallar’ın şirketinde de gerilim devam ederken, Fatih’in amcasına oy vermesi ve Ömer’in şirkette yeni başkan seçilmesi dikkat çekiyor. Ertuğrul Kıvılcım’ın evlenmek istemediğini düşünürken, Kıvılcım’ın cevabı ve ikisi arasında neler olacağı merak konusu oluyor. Doktordan çocuğunun olamayacağını duyan Mustafa şoke olurken, Abdullah’ın yerde baygın halde yatması akıllara “Abdullah’a ne oldu?” sorusunu getiriyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Doğa, Fatih’le yeniden evlendiğini Pembe’ye söyleyerek adeta savaş açtı. İpleri eline almak isteyen Doğa ilk olarak Alev’i eve davet ederek Pembe’yi sinirlendirmeyi başardı. Ardından annesi Kıvılcım’la birlikte tüm ailesini akşam yemeğine davet eden Doğa pes etmedi. Pembe ve Doğa’nın arasında kalan Fatih ise çaresiz kaldı. Heyecan dolu bölümde Pembe; Zülkar ve Nilay’ın yardımıyla bir oyun kurdu ve Rüzgar’dan da destek istedi. İşleri büyütmek isteyen Ömer, Abdullah’ın onayını alamayınca Mustafa ve Fatih’le güç birliği yaptı. Kıvılcım’ı unutmaya çalışan Ömer, gece hayatında tanıştığı Seçil’le yakınlaştı. Bölümün finaline adım adım yaklaşırken dizide tansiyon yükseldi. Ömer yeni işi dolayısıyla irtibat halinde olduğu Görkem Bey’le ilk toplantısına gittiğinde karşısında Seçil’i çok farklı bir kimlikle buldu. Seçil’in aslında Görkem olduğunu öğrenen Ömer adeta şoke oldu. Pembe, Abdullah’ın torununun 40. gün mevlidine gelmesini sağlayarak oyununu başlattı. Rüzgar’la birlikte karakola gitti, Alev’in kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Abdullah, mevlid için Pembe’nin evindeyken gözaltına alınan Alev ona ulaşamadı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Pembe, Alev’i nezarethanede ziyaret etti. Pembe’nin “Abdullah Bey gelemedi, beni gönderdi” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 47. Bölüm 2. Tanıtımı;

        REKLAM

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        "Genç Mertens"
        "Genç Mertens"
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Cimbom son nefeste!
        Cimbom son nefeste!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Galatasaray'dan dev seri!
        Galatasaray'dan dev seri!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Habertürk Anasayfa