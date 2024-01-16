Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. tanıtımı yayınlandı!

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Pembe yüzünden nezarethaneye düşen Alev’in Abdullah’la arasının bozulduğu tanıtımda Alev, Almanya’ya gitmeye karar veriyor. Ünallar’ın şirketinde de gerilim devam ederken, Fatih’in amcasına oy vermesi ve Ömer’in şirkette yeni başkan seçilmesi dikkat çekiyor. Ertuğrul Kıvılcım’ın evlenmek istemediğini düşünürken, Kıvılcım’ın cevabı ve ikisi arasında neler olacağı merak konusu oluyor. Doktordan çocuğunun olamayacağını duyan Mustafa şoke olurken, Abdullah’ın yerde baygın halde yatması akıllara “Abdullah’a ne oldu?” sorusunu getiriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doğa, Fatih’le yeniden evlendiğini Pembe’ye söyleyerek adeta savaş açtı. İpleri eline almak isteyen Doğa ilk olarak Alev’i eve davet ederek Pembe’yi sinirlendirmeyi başardı. Ardından annesi Kıvılcım’la birlikte tüm ailesini akşam yemeğine davet eden Doğa pes etmedi. Pembe ve Doğa’nın arasında kalan Fatih ise çaresiz kaldı. Heyecan dolu bölümde Pembe; Zülkar ve Nilay’ın yardımıyla bir oyun kurdu ve Rüzgar’dan da destek istedi. İşleri büyütmek isteyen Ömer, Abdullah’ın onayını alamayınca Mustafa ve Fatih’le güç birliği yaptı. Kıvılcım’ı unutmaya çalışan Ömer, gece hayatında tanıştığı Seçil’le yakınlaştı. Bölümün finaline adım adım yaklaşırken dizide tansiyon yükseldi. Ömer yeni işi dolayısıyla irtibat halinde olduğu Görkem Bey’le ilk toplantısına gittiğinde karşısında Seçil’i çok farklı bir kimlikle buldu. Seçil’in aslında Görkem olduğunu öğrenen Ömer adeta şoke oldu. Pembe, Abdullah’ın torununun 40. gün mevlidine gelmesini sağlayarak oyununu başlattı. Rüzgar’la birlikte karakola gitti, Alev’in kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Abdullah, mevlid için Pembe’nin evindeyken gözaltına alınan Alev ona ulaşamadı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Pembe, Alev’i nezarethanede ziyaret etti. Pembe’nin “Abdullah Bey gelemedi, beni gönderdi” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 47. Bölüm 2. Tanıtımı;

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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!