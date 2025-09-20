'Kızılcık Şerbeti' zirvede

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un, senaristliğini; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle zirveye yerleşti.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de; 7.14 izlenme oranı, 22.40 izlenme payı, Total’de; 6.39 izlenme oranı, 19.97 izlenme payı, AB grubunda ise 5.77 izlenme oranı 21.36 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sosyal medyada beğeni toplayan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer aldı. Bölümde Pembe’nin ölümüne sebep olan Işıl’a “Katil olduğunu biliyorum” yazılı bir notun gelmesi heyecanı doruğa taşıdı.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Ünal Holding’de, Abdullah’ın koltuğuna oturan Fatih’in değişen tavırları Doğa ile evliliğini çıkmaza sürüklemeye başladı.

Doğa ve Fatih yemekte tartışıyor;

Kıvılcım ve Ömer, Doktor Nilgün ve Hakan’ın oğullarının cinayet şüphelisi olarak tutuklandığını öğrendiler. Ömer ve Kıvılcım’ın gözü yaşlı çifte destek olduğu bölümde başarılı oyuncu Mehmet Bilge Aslan dizinin kadrosuna Doktor Hakan rolü ile dahil oldu.

“Bence çocuk suçlu Kıvılcım”;

Asil’in, holdingin yönetim kurulu toplantısında sunduğu yeni iş geliştirme fikri Fatih dışında herkesten onay aldı. Ömer’in de Asil’den yana oy kullanması Fatih’i köşeye sıkıştırdı. Bu hamle ile araları iyice bozulan Fatih ve Asil arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

“Ben buraya armut toplamaya gelmedim”;

Heyecan dolu bölümün final sahnesine ise Işıl’a gelen esrarengiz zarf damga vurdu. Zarftan çıkan “Katil olduğunu biliyorum” notuyla şoke olan Işıl’ın çığlıklarına Abdullah’ın koşması yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırdı.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

“BİRİ ÇARPTI VE KAÇTI!”

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Işıl, kendisine gelen esrarengiz zarfın peşine düşerken, Fatih’in, Kıvılcım’la; Doğa hakkında konuşması dikkat çekiyor. Doğa, Fatih’i artık sevmediğini haykırırken Nilay’ın, Mustafa’yı ziyaret ettiği yayınlanan tanıtımla ortaya çıkıyor. Ünal ailesi, Asil’in yeni projesi nedeniyle görkemli bir davetle bir araya gelirken Fatih ve Asil arasındaki gerilim tırmanıyor. Ömer’in, Asil’den yana olan tavrını Fatih kabullenemezken tanıtımın final sahnesi izleyenleri şoke ediyor. Hakan’ın oğluna, avukatın “Sen yapmadıysan belki de biri çarptı, kaçtı” sözleri üzerine Ömer’in yaşadığı gerginlik akıllarda soru işareti bırakıyor.