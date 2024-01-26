BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Erguvan’da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Murat Yıldırım, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu. 2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. 2014 yılında “Güllerin Savaşı”nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran‘ın üstlendiği “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.