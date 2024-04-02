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Görkem'in değişimiyle şaşkınlığını gizlemeyen Pembe, Fatih'in yanıtıyla bir kez daha şoke oluyor. Cemre bebekle Pembeler'e ziyarete gelen Doğa'nın, Görkem'le karşı karşıya geldiği tanıtımda Doğa ve Giray'ın iletişiminin devam etmesi dikkat çekiyor. Aynı evi paylaşmaya başlayan Kıvılcım ve Ömer'in, Doğa ve Sönmez'i ağırladığı akşam yemeğinde Doğa'nın yüzünün gülmeye başlaması sevinç yaratırken, Nursema ve Rüzgar'ın beklenen yüzleşmesi de yeni bölümde ekrana geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çocuklarından Pembe'yi Alev'in ittiğini duyan Abdullah, Pembe'den özür dileyerek Alev'den ayrılmayı seçti. Ailelerinin sorunlarını ilişkilerine taşımak istemeyen Ömer ve Kıvılcım'ın birlikte yaşamaya başlaması bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Diğer yandan Umut, Rüzgar'ın Kıvılcım'a yaptığı itirafa kulak misafiri oldu. Sürükleyici bölümde Rüzgar'ın Nursema'dan hoşlandığını duyan Umut eşinin kanaldan ayrılmasını istedi. Rüzgar'ın, Umut'un isteğinin aksine Nursema'yı işinde terfi ettirmesi izleyenleri şoke etti. Nilay'ın ailesini bulması için yardım eden Doğa, Şifacıgil Holding'e giderek Giray Şifacıgil'le tanıştı.

REKLAM Nilay'ın iddiaları nedeniyle soğuk rüzgarların estiği görüşmenin ardından Giray'ın konuşmacı olarak okula gelmesi Doğa ve Giray'ı yeniden buluşturdu. Büyük beğeni toplayan sahnede Doğa ve Giray birbirlerini yakından tanımaya başladı. Bölümde haftalardır beklenen Fatih ve Görkem'in düğünü ekrana geldi. Çimen'in Gökhan'la evli olmadığı için katılamadığı düğünde Fatih'i evlendirmeyi başaran Pembe de muradına erdi. Bölümün nefes kesen final sahnesinde ise köşkte yaşamaya başlayan Görkem'in ilk günden Pembe'ye rest çekmesi izleyenleri şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 58'inci bölüm tanıtımı; Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...