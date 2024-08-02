'Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona taze kan

SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon için kadroya yeni oyuncular dâhil edilmeye devam ediliyor. Yeni sezon çekimleri 23 Ağustos'ta başlayacak Gold Film imzalı diziye, Şebnem Bozoklu, Batuhan Yüzgüleç ile Fırat Çelik'ten sonra Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dâhil oldu.