Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim 2024 Show TV yayın akışı
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak dizilerin yeni bölümleri iki gündür yayınlanmıyor. Bu sebeple ''Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 25 Ekim Show TV yayın akışı…
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Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Her bölümü iple çekilen dizinin 25 Ekim Cuma akşamı 73. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken tekrar bölümleri yayına veriliyor. Haliyle dizinin sıkı takipçileri şimdiden ‘’Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. 25 Ekim Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti 73. Bölüm tarihi sorgulamaları hız kazandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
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KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 73. yeni bölüm tarihi, 25 Ekim Show TV yayın akışı ile belli oldu.
Buna göre Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
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25 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 Kalpazan
02:30 Bahar
05:00 Kızılcık Şerbeti
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 73. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Fatih, Ömer’den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girmiştir. Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda acaba kazanan taraf kim olacaktır.
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Nilay’ın oğluna yapacağı diş buğdayı her iki ailenin de tüm kadınlarını bir araya getirecektir.
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Cemal, Kıvılcım’ı yakın markajda tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmektedir.
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Görkem’in kötücül hesapları sonucunda Nursema ve Firaz iş ortağı olarak bir atölye açarlar.
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Her ne kadar birbirlerinden hoşlanmasalar da ikisinin de devam etmek için geçerli nedenleri vardır.
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Şirkette ise Fatih ve Ömer arasındaki gerilim yükselerek devam ediyordur.
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Mustafa git gide Görkem güdümlü Hale’nin tuzağına çekiliyordur.
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Kocasıyla barışan ancak hala tereddütleri olan Pembe, yine bir çıkmaza sürüklendiğinin şüphesi içindedir.