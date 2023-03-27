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Tanıtımda Nursema olayı sebebiyle Doğa ve Fatih’in gerilim yaşadığı görülürken Pembe, İbrahim’in karşısına çıkıyor ve kızına yapılanlardan dolayı öfkesine hakim olamıyor. Nursema ve Umut’un bir araya geldiği duygu dolu anlar tanıtımda ilgi uyandırırken Kayhan’ın Leman’a evlilik teklif etmesi izleyicileri şaşırtıyor. Nursema’nın eve dönmek için Abdullah’a koyduğu şart ise şoke ediyor. Babasından Alev’e olan duygularını Pembe’ye söylemesini isteyen Nursema’nın bu hamlesi yeni bölüme duyulan merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde babasının Alev’e yaptığı aşk itirafına kulak misafiri olan Nursema yeni bir yıkım yaşadı. Abdullah ve Alev’in konuşması ise Sönmez’in ziyaretiyle yarım kaldı. Abdullah’ı kızının evinde gördüğü için rahatsız olan Sönmez, Abdullah’ı ziyaret ederek Alev’den uzak durmasını istedi. Öte yandan Kıvılcım ve Ömer’in, arkadaşlarıyla çıktığı iftar yemeği olaylı bitti. Ömer’in arkadaşı olan çiftle fikir ayrılığına düşen Kıvılcım’ı, gece sonunda Ömer yaptığı açıklamayla sakinleştirdi. Bebek odasını kendileri boyayan Doğa ve Fatih ise Pembe’nin engeliyle karşılaştı. Milyonların büyük merakla beklediği an ise bölümün final sahnesinde ekrana geldi. Zorla evlendirildiği İbrahim’in evine geri dönerek, ailesini yemeğe davet eden Nursema’nın intikam planı işledi. Yemekte İbrahim tarafından şiddete uğradığını ailesine anlatan Nursema, Abdullah ve Pembe’nin kendisini korumadığını gözyaşları içinde dile getirdi. Yaşadığı haksızlığa boyun eğmeyen Nursema’nın güçlü duruşu ekran başındaki izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 21. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner