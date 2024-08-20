"Şenlendirme Projesi"nin 4 yıl önce Türk Kızılay Genel Merkezince başlatıldığını anımsatan Tatlı, şöyle konuştu: "Toplumsal güçlenmeyi hedefleyen, insan sağlığına ve ekonomilerine katkı sağlamak için başlatılan bir projedir. Bizler daha öncesinde çok çeşitli projeler yaptık ama bu sene başlatmış olduğumuz bu projeyle direkt Ağrı'nın coğrafi işaretli geven balıyla arıcılık projesi yapmak istedik. Şükürler olsun bugün de gönüllülerimizle balımızın hasadını yapıyoruz. Gönüllülerimiz projenin ilk gününden bu yana zaman zaman arıların bakımı olsun, kovanların dizilimi olsun, buradaki arıcı arkadaşımıza destek verdiler. Gönüllü bir çalışmayla bu seviyeye geldi."