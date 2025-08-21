Habertürk
        Kız Kalesi nerede? Kız Kalesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Kız Kalesi nerede? Kız Kalesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Akdeniz'in berrak sularının ortasında yükselen Kız Kalesi, hem büyüleyici manzarası hem de taşıdığı efsanelerle dikkat çekiyor. "Kız Kalesi nerede?" sorusu, bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında, kıyıya yalnızca birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan bu tarihi yapı, konumu ve mimarisiyle görenleri hayran bırakıyor. Akdeniz Bölgesi'nin simgelerinden biri olan kale, hem deniz hem de kara yoluyla kolayca ulaşılabilen turistik bir nokta olarak öne çıkıyor.

        Giriş: 21.08.2025 - 16:24 Güncelleme: 21.08.2025 - 16:24
        Kız Kalesi nerede?
        Yıl boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kız Kalesi, gün batımında sunduğu manzarayla da unutulmaz anlar yaşatıyor. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz yapı, Mersin’in en gözde gezi rotalarından biri olmayı sürdürüyor. İşte, Kız Kalesi konumu hakkında merak edilenler…

        Akdeniz’in turkuaz sularının ortasında yer alan Kız Kalesi, Türkiye’nin en ikonik tarihi yapılarından biri olarak tanınıyor. Hem denizin içinde yükselen eşsiz görüntüsü hem de taşıdığı efsanelerle dikkat çeken bu kale, her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. “Kız Kalesi nerede?” sorusu, bölgeye ilk kez gitmeyi planlayanların en çok merak ettiği detaylardan biri oluyor. Konumu itibarıyla kolay ulaşılabilir bir noktada yer alan kale, tatil rotalarının vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor. Tarihî dokusu, masmavi denizi ve çevresindeki doğal güzelliklerle öne çıkan Kız Kalesi, hem fotoğraf tutkunlarının hem de tarih severlerin ilgisini çekiyor. Peki Kız Kalesi hangi şehirde, hangi ilde ve hangi bölgede yer alıyor? Bu tarihi yapının tam konumu ve ulaşım bilgileri, ziyaret planı yapacaklar için büyük önem taşıyor. Kaleyi görmek isteyenler, hem kara hem de deniz yoluyla ulaşım seçeneklerini araştırıyor. Peki, Kız Kalesi konumu nedir?

        KIZ KALESİ HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE?

        Kız Kalesi, Mersin ilinin Erdemli ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Mersin şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan bu tarihi yapı, Erdemli’ye bağlı Kızkalesi Mahallesi’nden sadece birkaç yüz metre açıkta konumlanıyor. Adını da bulunduğu bu mahalleden alan kale, kıyıya oldukça yakın mesafede olduğu için kolayca fark edilebiliyor. Bölgeye ulaşmak isteyen ziyaretçiler, Mersin’den batı istikametine doğru ilerleyerek sahil yolunu takip ettiklerinde kaleye giden tabelaları görebiliyor.

        KIZ KALESİ HANGİ BÖLGEDE?

        Kız Kalesi, coğrafi olarak Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde bulunuyor. Bölgenin sıcak iklimi, deniz turizmi açısından oldukça elverişli olduğu için yılın büyük bir kısmında ziyaretçi ağırlıyor. Akdeniz’in berrak suları üzerinde yükselen kale, bölgedeki diğer turistik noktalarla birlikte önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor. Yaz aylarında yoğun ilgi gören bu alan, hem yerli hem de yabancı turistler için ideal bir gezi durağı oluyor.

        KIZ KALESİ KONUMU NEDİR?

        Kız Kalesi’nin konumu, hem görsel açıdan büyüleyici hem de stratejik bir öneme sahip. Yaklaşık 200 metre açıkta yer alan kale, geçmişte denizden gelebilecek saldırılara karşı koruma amacıyla inşa edilmiş. Bugün ise kıyıdan tekneyle ya da yüzerek ulaşılabilen bu özel yapı, Mersin’in turizm simgelerinden biri konumunda. Kalenin bulunduğu nokta, gün batımında ortaya çıkan manzarasıyla da fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor.

        KIZ KALESİ’NE NASIL GİDİLİR?

        Kız Kalesi’ne ulaşmak için öncelikle Mersin’e gelmek gerekiyor. Mersin Otogarı’ndan kalkan minibüsler veya özel araçla Erdemli’ye doğru ilerleyerek Kızkalesi beldesine ulaşmak mümkün. Buradan sahile inildiğinde, tekne turları ile kaleye geçilebiliyor. Ayrıca mesafenin kısa olması nedeniyle iyi yüzme bilen ziyaretçiler denizden yüzerek de kaleye gidebiliyor. Ancak güvenlik ve deniz trafiği açısından tekneyle ulaşım öneriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
