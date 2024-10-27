Kız arkadaşını tehdit eden muhtar tutuklandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Atlıca köyü muhtarı Abdulmecit Akın, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını silah çekerek tehdit etti. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Akın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Atlıca köyü muhtarı Abdulmecit Akın, kız arkadaşı G.A. ile görüştü.
Görüşme sırasında G.A, Abdulmecit Akın'a kendisinden ayrılacağını söyledi. İddiaya göre muhtar Akın, genç kızı silah çekerek tehdit etti.
G.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Akın tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Köy muhtarın tutuklanmasının ardından muhtarlık yetkisi valilik kararıyla geçici olarak dördüncü muhtar azasına verildi.