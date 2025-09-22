Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

Sadece bir sahil kasabası değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir tarihin ve eşsiz bir coğrafyanın buluşma noktası olan bu şirin belde, doğa ve tarih tutkunları için bir cazibe merkezidir. Peki, bu saklı cennet tam olarak Kıyıköy nerede?

Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı doğal bir kale gibi duran bu kayalık yarımada, Kıyıköy'ü yüzyıllar boyunca korumuş ve onun büyük sahil beldelerinin kalabalığından ve betonlaşmasından uzak kalmasını sağlamıştır. Bu coğrafi izolasyon, bugünkü sakin ve bohem atmosferinin, korunmuş tarihi dokusunun ve doğayla iç içe yaşam kültürünün temelini oluşturur. Kıyıköy'ü ziyaret etmek, Trakya'nın Istranca ormanlarının Karadeniz'le buluştuğu noktada eşsiz bir keşif yolculuğuna çıkmaktır.

KIYIKÖY NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye'nin Trakya kesiminde, Yıldız Dağları'nın (Istrancalar) Karadeniz ile buluştuğu noktada yer alan Kıyıköy, eşsiz bir coğrafi konum üzerine kurulmuştur. Kasabanın en belirleyici ve onu diğer tüm sahil yerleşimlerinden ayıran özelliği, denize doğru uzanan yüksek bir plato üzerinde yer alması ve bu platonun her iki yanından akan Pabuçdere ve Kazandere adlı iki dere tarafından kuşatılmış olmasıdır. Bu dereler, yemyeşil vadilerin içinden geçerek kasabanın iki yanından Karadeniz'e dökülür ve doğal plajlar oluşturur.

Kıyıköy konumu nedir sorusunun yanıtı, bu "iki dere arasındaki kasaba" tanımında gizlidir. Bu coğrafi yapı, Kıyıköy'e hem karadan hem de denizden doğal bir koruma sağlamıştır. Kasaba, İstanbul'a yaklaşık 150-160 kilometre mesafede bulunur ve özellikle hafta sonları doğa kaçamağı yapmak isteyenler için popüler bir destinasyondur. Etrafı, Trakya'nın en yoğun ve en zengin orman dokusuna sahip olan Istranca ormanlarıyla çevrilidir. Bu durum, Kıyıköy'e hem deniz hem de orman turizmini bir arada sunma imkanı tanır. KIYIKÖY HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Kıyıköy, bir ilçe değil, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan Kırklareli iline ve bu ilin tarihi Vize ilçesine bağlı bir sahil kasabasıdır (belde). Dolayısıyla Kıyıköy hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Kırklareli, hangi ilçede sorusunun cevabı ise Vize'dir. Vize, Trakya'nın en köklü tarihi geçmişe sahip ilçelerinden biridir ve Kıyıköy de bu ilçenin Karadeniz'e açılan en önemli ve en turistik yerleşimidir. Kıyıköy, Kırklareli ilinin ve Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyısındaki en doğu noktalarından birinde, Tekirdağ il sınırına yakın bir konumda yer alır. Kırklareli il merkezine yaklaşık 95 kilometre, bağlı olduğu Vize ilçe merkezine ise yaklaşık 40 kilometre mesafededir. Kıyıköy, Vize Belediyesi'ne bağlı olarak yönetilmekte ve idari olarak bu ilçenin bir parçası olarak hizmet almaktadır.

BİR KALE ŞEHRİNİN TARİHİ KİMLİĞİ Bugünkü şirin balıkçı kasabası görünümünün altında, Kıyıköy'ün tarihi, antik çağların denizcileri ve imparatorlukların stratejik hesaplarına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Kasabanın bilinen en eski adı, antik çağlarda Traklar tarafından kullanılan ve hırçın denizi nedeniyle denizciler için tehlikeli bir yer olarak bilinen "Salmydessos"tur. Stratejik konumu, onu tarih boyunca önemli bir liman ve savunma noktası yapmıştır. Bu tarihi kimliğin en somut kanıtları, kasabanın etrafını saran ve bugün bile ayakta olan tarihi surlar ve kaledir. İlk olarak 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Jüstinyen döneminde inşa edildiği düşünülen bu surlar, kasabayı hem karadan hem de denizden gelebilecek saldırılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Yüksek bir plato üzerinde yer alması ve iki yanının derelerle çevrili olması, bu surlarla birleşince Kıyıköy'ü neredeyse fethedilmesi imkansız bir kale haline getirmiştir. Cenevizliler ve Osmanlılar döneminde de kullanılan ve onarılan bu surlar, kasabanın tarihi siluetinin en önemli parçasıdır. Yakın tarihte ise, 1924 yılındaki nüfus mübadelesi ile bölgedeki Rum nüfus Yunanistan'a göç etmiş, yerlerine Selanik'ten gelen Türkler iskan edilmiştir.

DOĞA, HUZUR VE LEZZET DURAĞI OLARAK KIYIKÖY Tarihi surlarının koruduğu Kıyıköy, günümüzde İstanbul'un karmaşasından kaçmak isteyenler için bir "huzur, doğa ve lezzet" sığınağıdır. Kasabanın en popüler aktivitelerinden biri, Pabuçdere ve Kazandere üzerinde tekne veya kano ile gezinti yapmaktır. Yemyeşil ormanların içinden sakin bir şekilde akan bu derelerde yapılan gezintiler, ziyaretçilere eşsiz bir dinginlik ve doğayla iç içe olma deneyimi sunar. Derelerin denize döküldüğü noktalardaki küçük plajlar ise, yaz aylarında denize girmek için idealdir. Kıyıköy'ün çevresi, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal güzelliklerle doludur. Bunların en önemlisi, kasabaya birkaç kilometre mesafede, Pabuçdere vadisinde yer alan ve 6. yüzyıla tarihlenen Aya Nikola Manastırı'dır. Dünyanın en eski kaya manastırlarından biri olan bu yapı, tamamen bir kayanın içine oyularak inşa edilmiştir ve Bizans dönemi kaya işçiliğinin en etkileyici örneklerinden birini sunar. Kasabanın kimliğinin ayrılmaz bir parçası ise, bir balıkçı köyü olmasıdır. Limana demirlemiş küçük balıkçı tekneleri ve sahildeki balık restoranları, Kıyıköy'ün en karakteristik manzaralarındandır. Özellikle mevsiminde Karadeniz'den çıkan taze kalkan, lüfer ve palamut gibi balıkları tatmak, Kıyıköy ziyaretinin olmazsa olmazıdır. Bu sakin atmosferi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, Kıyıköy'ü Trakya'nın en özel kaçış noktalarından biri yapar.