Kivi maskesi, cildi bakterilerden derinlemesine temizleyerek, arındırmaktadır. Kırışık görünümlerini kolajen üretimine yardımcı olarak hafifletmektedir. Kivi ile uygulanan maskelerin düzenli olması halinde cilt sağlıklı, parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmaktadır.

Kivi Maske Tarifleri

Kivi Suyu ; kabuklarını soyarak, ezin. Suyu çıkan kivilerin suyunu süzerek pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın.

; kabuklarını soyarak, ezin. Suyu çıkan kivilerin suyunu süzerek pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Kivi Dilimleri ; 1 adet kivinin kabuklarını soyarak, halkalar halinde dilimleyin. Ardından cildinize koyarak, 10 dakika boyunca bekleyin. Cildiniz bu süre içerisinde tüm vitaminleri alacaktır.

; 1 adet kivinin kabuklarını soyarak, halkalar halinde dilimleyin. Ardından cildinize koyarak, 10 dakika boyunca bekleyin. Cildiniz bu süre içerisinde tüm vitaminleri alacaktır. Kivi Maskesi; 1 adet kiviyi soyun ve çatalla ezin. İçerisine hamur kıvamında olacak şekilde kil ekleyin, karıştırın. Karışımı cildinize sürün ve 10 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Ciltteki sivilce problemlerinin giderilmesine yardımcı olarak cildi besleyecektir.

Kivi ile uygulanan bakım her cilt için farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden uygulamaları yaparken cildinizde yanma hissettiğiniz takdirde hemen yıkamalısınız.