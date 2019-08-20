Bu sırada eşi Başak Dizer ve kayınvalidesi Gülhan Dizer tekneye geldi. Anne-kız önce dondurma alışverişi yaptı. İkili, daha sonra teknenin arka kısmında uzun uzun sohbet etti. Bu tatil, haziran ayında babasını kaybeden Başak Dizer ve annesi Gülhan Dizer'e moral tatili oldu.