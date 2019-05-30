Harrington'un geçen yıl evlendiği, Game of Thrones dizisinden de rol arkadaşı Rose Leslie'nin de eşine oldukça fazla destek verdiği belirtilerek, "Eşi Rose ona oldukça destek oluyor. Ona yakın olan herkes biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Şu anda onun tek ihtiyacı olan şey huzur ve sessizlik" açıklamasında bulunduldu.