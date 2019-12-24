Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, "Kışın hem vücudumuzun enerjisini yükseltmeye hem de tok tutmaya yardımcı olan bazı besinler var. Bu besinler aynı zamanda tatlı isteğinin de önüne geçebiliyor. Bu soğuk kış günlerinde bu besinlerin tüketimine daha fazla özen göstererek hem sağlıklı hem enerjik olmak mümkün” diyor. Ertan, kışı enerjik geçirmenizi sağlayacak 6 besini anlattı.