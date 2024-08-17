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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırşehir'de kötü koku gelen evden cansız beden çıktı | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de kötü koku gelen evden cansız beden çıktı

        Kırşehir'de polisin kötü koku ihbarı üzerine gittiği apartmanın zemin katında, bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 17.08.2024 - 01:17
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        Kötü koku gelen evden cansız beden çıktı
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        Kırşehir'de polisin kötü koku ihbarı üzerine gittiği bir apartmanın zemin katında, erkek cesedi bulundu. DHA'nın haberine göre; komşuların 5 gündür kötü koku nedeniyle şikayet ettiği daireden çıkan cesedin Zekeriya Tekin'e (61) ait olduğu belirlendi.

        Olay, Medrese Mahallesi 70'inci Sokak'taki Duran Topak Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturan vatandaşlar, 5 gündür etrafa yayılan kötü koku nedeniyle polise ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kokunun binanın zemin katındaki daireden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını açan ekipler, eve girdiklerinde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin Zekeriya Tekin (61) olduğu belirlendi.

        Tekin'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zekeriya Tekin’in, yalnız yaşadığı ve en son 5 gün önce sabah saatlerinde komşuları tarafından görüldüğü öğrenildi.

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        #Son dakika haberler
        #KIRŞEHİR
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