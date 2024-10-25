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        Haberler Gündem Güvenlik Kırmızı listedeki terörist etkisiz!

        Kırmızı listedeki terörist etkisiz!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen 'Gürz-19' Operasyonu'nda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 09:13 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:32
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        Kırmızı listedeki terörist etkisiz!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen 'Gürz-19' Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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