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        Haberler Gündem Güncel Kırkağaç kavununda ilk hasat | Son dakika haberleri

        Kırkağaç kavununda yağmurların bir ay geciktirdiği hasat yapıldı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kavunda ilk hasat yapıldı. Bu yıl 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat, yaz yağmurları nedeniyle geçen yıla göre bir ay geç başladı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Bu sene meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasadı biraz gecikti. Ama kavunlarımız her zamanki güzelliğiyle, her zamanki tadı, nefasetiyle, aromasıyla hasat edilmeye başladı. Bizim kavunlarımız en büyük özelliği dayanıklı olması. Bunları kış aylarında satmak için depolarımıza koyuyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:13
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        Kırkağaç kavununda ilk hasat
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Yaklaşık 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasadın, yaz yağmurları nedeniyle yaklaşık bir ay geciktiği belirtildi.

        50 yıldır Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptıklarını söyleyen çiftçi Alaattin Sarıaslan, "Şimdilik hasadımızı yaptık. Daha sonra bu kavunlarımızı depolara taşıyoruz. Kapalı ve muhafazalı yerlerde kışa kadar bekletilmesini sağlıyoruz. Mecburen çiftçimizin daha çok faydalanabilmesi için kavunlarımızı asıyoruz. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

        10 bin dekarlık alanda 30 bin tonluk rekolte hedeflediklerini ifade eden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da "Bu sene meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasadı biraz gecikti. Onun da sebebi ekim zamanı yağmurların bol olmasından dolayıdır. Her sene 15 Ağustos'ta hasat başlardı ama bu yıl eylül ayına geldik. Ama kavunlarımız her zamanki güzelliğiyle, her zamanki tadı, nefasetiyle, aromasıyla hasat edilmeye başladı. Bir hasat sezonunun daha heyecanını yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tarla 10 dekarlık bir tarla. Üreticimiz buradan kavunlarını kesip depolara götürüyor. Bizim kavunlarımız en büyük özelliği dayanıklı olması. Bunları kış aylarında satmak için depolarımıza koyuyoruz" diye konuştu.

        Kırkağaç kavununun depolanabildiği için kış aylarında da tüketildiğini söyleyen Özarı, şöyle konuştu: "Bugün satarsak bu kavunumuzu çiftçimiz kilosunu 6-7 TL'den satabilirken, depolarda muhafaza edip kışın satması durumunda ise kilosunu 15-16 TL'den verebiliyor. Çiftçilerimiz de o yüzden zahmetli ve masraflı olmasına rağmen daha fazla gelir edebilmek için bunu tercih ediyor.

        Bu tüketiciler için de iyi oluyor. Çünkü kışın yaz meyvesi yeme imkânı buluyorlar. Kırkağaç kavunumuz artık yeni çeşitlere dönüşüyor. Mesela sarı dilimli kavunumuz var, yeşil dilimli kavunumuz var. Tüketicilerimiz bunları daha çok tercih ettiği için artık Kırkağaç benekli orijinal kavunumuzun şekli de değişiyor.

        Kırkağaç Altınbaş kavunumuz 2 bin dekarlık alanda ekildi bu yıl. Toplamda 6 bin ton rekolte bekliyoruz. Tabii diğer çeşitlerimiz de var, onlarla birlikte toplam 10 bin ton kavunumuz var. Bunun da toplam rekoltesi 30 bin ton oluyor. Bu vesileyle 2024 kavun hasat yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazançlarını bol etsin. Tüketicilerimize de ağız tadıyla yemeği nasip etsin."

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        #yerel haberler
        #Manisa
        #kırkağaç kavunu
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