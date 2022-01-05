Sinyal kesildi, acı gerçek ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni ormanlık alanda şarampole uçan kiralık aracın yanında bulundu.

Olay, Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen pazar günü bir kiralık araç firması, kiralanan araçlarından birinin sinyalinin kesilmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma, aracı kiralayan Şaban Yılmaz'ın da kayıp olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 gündür kayıp olan Yılmaz'ın kullandığı araçla kaza yaptığı belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın, cansız bedeni yoldan yaklaşık 500 metre aşağıda bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.