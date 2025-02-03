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        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ZAMMI ŞUBAT 2025: TÜFE Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç? Konut ve işyeri kira artış oranı hesaplama

        Kira zammı hesaplama Şubat 2025: TÜFE Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?

        Şubat ayı kira artış oranı 2025 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak Ocak ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Şubat ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Peki TÜFE Şubat ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 08:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 07:07
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        • 1

          Şubat ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Ocak ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ocak enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Şubat ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2025 Şubat kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki; TÜFE Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.

        • 2

          2025 OCAK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

          Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi bugün saat 10.00'da açıklanacak.

        • 3

          2025 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?

          Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı belli olacak.

        • 4

          GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

          12 aylık enflasyon ortalama verisi 58,51 oldu. Buna göre, Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara da yüzde 58,51 oranında zam yapıldı.

          KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

          Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

          Kira zam oranı: yüzde 58,51

          Kira zam bedeli: 5.851 TL

          Zamlı kira bedeli: 15.851 TL

        • 5

          ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

          Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

          İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

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