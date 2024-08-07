Kira kontratlarında yeni dönem! E devlet ekranından kira kontratı nasıl yapılır?
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira kontratlarının yıl sonuna kadar e devletten yapılabileceği duyuruldu. Enflasyon oranı sonrasında kira zam oranı yüzde %65,93 olarak kaydedilmişti. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek. Peki E devlet ekranından kira kontratı nasıl yapılır?
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Kira kontratlarında yeni döneme geçiliyor. Kira sözleşmeleri e-Devlet'e taşınıyor. Kontratlar yıl sonuna dek e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar
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E-DEVLET'E YENİ KİRA KONTRATI DÜZENİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında konuşan Yılmaz, e-Devlet kapısında yeni tasarlanan hizmetleri anlattı. Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" dedi.
Ev sahibi ile kiracının akdetmiş olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan kira sözleşmesi bilgi sistemine kaydedilecek.
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Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olup, sözleşme kayıtları Vergi Dairesi'ne bildirilmiş sayılacak.
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