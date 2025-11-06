Kimler fatura desteği alabilir, devlet desteğinin aylık sınırı kaç TL?
1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'ı aşan yaklaşık 2,5 milyon abone, devletin elektrik desteğinden faydalanamayacak. Bu düzenleme, enerji sübvansiyonlarının daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak ve vatandaşlarda tasarruf bilincini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. İşte, elektrik faturalarındaki devlet desteği sınırına ilişkin detaylar...
Devletin elektrik faturalarına yönelik desteğinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, yıllık elektrik kullanımı 4 bin kilovatsaatin (aylık ortalama 333 kWh) üzerinde olan yaklaşık 2,5 milyon abone, devlet desteğinden faydalanamayacak. Bu kapsamda, belirtilen sınırın üzerindeki tüketimlerin tamamı aboneler tarafından karşılanacak. Peki, devletin sağlayacağı destek miktarı ne kadar olacak? İşte yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılar…
ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ LİMİT NEDİR?
Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.
333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?
33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.
KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİKENECEK?
2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.
NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?
Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.
LİMİTİN ALTINDA KALANLARA NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?
Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.
Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.
UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?
AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.
SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?
Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.
LİMİT ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN ABONELER NASIL BELİRLENECEK?
Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.
LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA NASIL OLACAK?
2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.
