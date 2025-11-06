Devletin elektrik faturalarına yönelik desteğinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, yıllık elektrik kullanımı 4 bin kilovatsaatin (aylık ortalama 333 kWh) üzerinde olan yaklaşık 2,5 milyon abone, devlet desteğinden faydalanamayacak. Bu kapsamda, belirtilen sınırın üzerindeki tüketimlerin tamamı aboneler tarafından karşılanacak. Peki, devletin sağlayacağı destek miktarı ne kadar olacak? İşte yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılar…