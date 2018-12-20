Kim Kardashian, üzeri minik taşlarla süslü şeffaf bir kıyafetle çektirdiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kardashian'ın "Provalar" notuyla paylaştığı pozuna takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Kardashian'ın bu pozu küçük kardeşi Kylie Jenner'ın ondan birkaç gün önce yaptığı paylaşımı akıllara getirdi. Jenner da üzeri minik taşlarla süslü bir kıyafetle poz vermiş ve bu da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.