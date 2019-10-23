Daha önce, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüşen Kim Kardashian, yasal yolları izleyerek bugüne dek 18 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturdu.