Kızartma yerine tercih edeceğiniz haşlama veya fırınlama pişirme yöntemleri hem daha sağlıklı tercih olacaktır hem de kızartmaya göre daha uzun tokluk sağlayacaktır. Haşlanmış veya fırınlanmış patatesin küçük bir porsiyonunu ekmek yerine tercih edebilirsiniz.