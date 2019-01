İHA'nın haberine göre; Op. Dr. Ören, hayatın her basamağında yer alan suyun insan vücuduna etkisi üzerine açıklama yaptı. Kanda, insan vücudunun her yerinde ve hücrelerin içinde dahi su bulunduğunu belirten Op. Dr. Ören, her gün en az 3 litre su içilmesi gerektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.