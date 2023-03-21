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Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı

Kilis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören tarihi Akcurun Camisi, kendiliğinden çöktü

Giriş: 21.03.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı
Depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı
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AA

Hakverdi Mahallesi'nde, hasarlı olduğu için ibadete kapalı olan tarihi caminin yıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede enkazın altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Salih Çıtır, gazetecilere, iş yerindeyken bir ses geldiğini ve deprem olduğunu sandığını söyledi.

Mehmet Hamdi Sumak da ağır hasarlı caminin etrafının daha önce şeritle kapatıldığını, yıkılma sırasında çok korktuklarını dile getirdi.

Akcurun Camisi, bölgedeki Osmanlı Dönemi öncesi tarihi yapılar arasında yer alıyordu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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