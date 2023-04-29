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Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrasi Bileti' kampanyasına destek çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikametinin olduğu şehre gidip oy vermek isteyen öğrencilere otobüs bileti sağlamak için başlatılan 'Demokrasi Bileti' kampanyasını sosyal medyadan paylaştı, destek çağrısı yaptı.

Giriş: 29.04.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrasi Bileti' kampanyasına destek çağrısı
HABERTURK.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Demokrasi Bileti uygulamasına destek çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in, “Demokrasi Bileti, imkansızlığa mahkum edilen gençler oy kullanabilsin diye ortaya çıktı. Oyunun rengini değil, oy kullanmanı önemsiyoruz. Çünkü en doğru kararı vereceğini biliyoruz. 1 oy farkla hak ettiğin geleceği yaşayabilirsin #DeğişimSeninElinde” mesajını alıntılayarak yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

İkametinin bulunduğu şehrine gidip oy vermek isteyen binlerce öğrenci var ama otobüs biletleri ateş pahası. Demokrasi Bileti uygulaması ile öğrencilere destek olabilirsiniz. Her bağış, bir bilet demek. Haydi Türkiye sandıktan değişimi birlikte çıkaralım!

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