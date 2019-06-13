Irak Kürt bölgesi kaynaklarından alınan bilgiye göre 20 dakika süren telefon görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesi'ndeki seçimlerin başarılı geçmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu'nun, Barzani'ye, ileride Türkiye'ye yapacağı ziyaretlerde kendisiyle bir araya gelmek istediğini aktardı.

Kaynaklar, Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere de vurgu yaparak, yapacağı ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını dile getirdiği öğrenildi.