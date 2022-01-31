Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen Heyetini kabul etti

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kurul ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da hazır bulundu.