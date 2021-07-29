CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yaşanan orman yangınları nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı telefonla aradığı belirtildi.

Orman yangınlarının seyri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.