Kıbrıs konferansı sona erdi

Cenevre'de dün başlayan ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla genişletilmiş formatta TSİ 13.30'da başlayan toplantı, 16.30'da sona erdi.

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Öncesinde "aile fotoğrafı" çekilen ve Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda heyet başkanları da söz aldı.

Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

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Toplantı, dün Guterres'in heyetler için verdiği akşam yemeğiyle başlamıştı.

Guterres, bu sabah heyetlerle ayrı ayrı görüşmüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cenevre'deki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıda, aralarında yeni geçiş noktalarının açılması, Ada’nın mayınlardan arındırılması ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kalındığını bildirdi.

Keçeli, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Ada’daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik "ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda" iki halkın yararına işbirliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını vurgulayan Keçeli, "Liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada’nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, ara bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldılar." değerlendirmesini yaptı.

Keçeli, böylece toplantıda Ada’daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olduğunun altını çizerek, temmuzun sonunda benzer formatta ikinci bir gayriresmi toplantı yapılmasının da kararlaştırıldığını aktardı. BM Genel Sekreteri’nin, konuyla ilgili olarak bir Şahsi Temsilci atamasının öngörüldüğünü aktaran Keçeli, "Önümüzdeki süreçte, Ada’daki iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir