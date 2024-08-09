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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Khouma El Hadji Babacar, Boluspor'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Khouma El Hadji Babacar, Boluspor'a transfer oldu

        Boluspor, forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:39
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        El Hadji Babacar, resmen Boluspor'da!
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        Trendyol 1.Lig takımlarından Boluspor, lig başlamadan önce transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı takım Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        KHOUMA EL HADJİ BABACAR KİMDİR?

        Babacar, 17 Mart 1993 yılında Senegal’de dünyaya geldi. Kariyerine This’teki US Rail’in futbol akademisinde başlayan Babacar, 2007 yazında İtalya’ya gitti ve Pescara altyapısına transfer oldu. Sadece bir yıl Pescara’da oynadıktan sonra Haziran 2008’de Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Aynı zamanda Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor ve son olarak da Kopenhang’da forma giyen Babacar’ın kariyerinde 118 gol, 18 asist performansı var.

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