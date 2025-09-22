Kerpe nerede? Kerpe hangi şehirde, ilde, bölgede?

Bir zamanlar antik çağ gemicilerinin sığındığı korunaklı bir liman olan bu koy, bugün modern zamanın yorgun ruhlarına kucak açan, sakin ve butik bir tatil beldesidir. Peki, bu saklı cennet tam olarak Kerpe nerede?

Antik çağlardan beri gemiler için güvenli bir sığınak olan bu doğal liman, bugün ziyaretçilerine huzurlu bir sığınak sunuyor. Rüzgarın ve dalgaların binlerce yılda bir heykeltıraş gibi yonttuğu Kartal Kayaları ise, Kerpe'nin sadece bir plajdan ibaret olmadığını, aynı zamanda doğanın sanatını sergilediği bir galeri olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu özellikler, Kerpe'yi Karadeniz kıyısında eşsiz ve unutulmaz bir destinasyon haline getirir.

KERPE NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Batı Karadeniz'in Marmara Bölgesi'ne en yakın kıyılarında, Kocaeli Yarımadası'nın Karadeniz sahil şeridinde yer alan Kerpe, doğal bir koyun içine gizlenmiş şirin bir tatil beldesidir. Coğrafi olarak Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısındaki bir dizi popüler tatil noktasının (Kefken, Cebeci, Kovanağzı) merkezinde bulunur. İstanbul'a yaklaşık 150 kilometre, Kocaeli'nin merkezi İzmit'e ise yaklaşık 50 kilometre mesafededir. Bu yakınlık, onu özellikle hafta sonu kaçamakları ve günübirlik geziler için son derece cazip bir rota haline getirir.

Kerpe konumu nedir sorusunun en önemli yanıtı, onun C şeklindeki eşsiz koyudur. Karadeniz'in genellikle kuzeyden esen sert rüzgarlarına ve güçlü dalgalarına karşı doğal bir kalkan görevi gören bu derin ve korunaklı koy, Kerpe'nin denizinin neden bu kadar sakin ve dalgasız olduğunun sırrıdır. Bu doğal liman yapısı, denizin genellikle sığ ve güvenli olmasını sağlar. Koyun etrafı, yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı alçak tepelerle çevrilidir. Bu coğrafi yapı, Kerpe'ye hem deniz hem de orman havasını bir arada sunan, izole ve huzurlu bir atmosfer kazandırır. KERPE HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Kerpe, bir ilçe değil, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan Kocaeli iline ve bu ilin Karadeniz'e kıyısı olan en büyük ilçesi Kandıra'ya bağlı bir mahalledir (köy). Dolayısıyla Kerpe hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Kocaeli, hangi ilçede sorusunun cevabı ise Kandıra'dır. Kandıra ilçesi, Kocaeli'nin sanayi kimliğinden sıyrılarak, tarım, hayvancılık ve özellikle de Karadeniz kıyısındaki turizm potansiyeliyle öne çıkan bir bölgedir. Kerpe, bu turizm potansiyelinin en parlak ve en bilinen yıldızıdır.

Kerpe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi'nin yetki alanı içindedir. Yaz aylarında nüfusu on binleri bulan belde, kış aylarında ise birkaç yüz sakiniyle sakin bir balıkçı köyü kimliğine bürünür. Coğrafi bölge olarak Marmara Bölgesi'nde yer almasına rağmen, bitki örtüsü ve deniz karakteriyle tipik bir Batı Karadeniz sahil kasabası özellikleri gösterir. KERPE'NİN TARİHİ Bugünkü huzurlu tatil beldesi kimliğinin ardında, Kerpe'nin tarihi, antik çağların denizcileri ve Karadeniz ticaretini kontrol eden kolonilerin stratejik bir limanı olarak başlar. Bölgedeki ilk yerleşimin M.Ö. 5. yüzyılda Miletos'tan veya Megara'dan gelen Yunan koloniciler tarafından kurulduğu ve antik çağdaki adının "Kalpe" olduğu bilinmektedir. Kalpe, Boğaziçi ile Herakleia Pontika (bugünkü Karadeniz Ereğli) arasındaki Karadeniz sahil şeridindeki az sayıdaki doğal ve güvenli limandan biri olması nedeniyle tarih boyunca büyük bir stratejik öneme sahip olmuştur. Hatta ünlü tarihçi Ksenofon'un "Anabasis" (Onbinlerin Dönüşü) adlı eserinde, Pers diyarından dönen Yunan ordusunun bir süre konakladığı liman olarak Kalpe'den bahsedilir.

Roma ve Bizans dönemlerinde de bir liman ve küçük bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdüren Kerpe, özellikle Karadeniz'de ticaret kolonileri kuran Cenevizliler için önemli bir üs haline gelmiştir. Cenevizliler, bu doğal limanı hem bir ticaret noktası hem de gemileri için bir sığınak olarak kullanmışlardır. Osmanlı döneminde ise bölge, İstanbul'un odun ve kömür ihtiyacının karşılandığı bir hinterlandın limanı olarak hizmet vermiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise, özellikle İstanbul'daki sanayileşme ve kentleşmeden kaçmak isteyenler tarafından yavaş yavaş bir sayfiye yeri olarak "yeniden keşfedilmiştir." SAKİN BİR KAÇIŞ NOKTASI OLARAK KERPE'NİN KİMLİĞİ Tarih boyunca gemilere sığınak olan Kerpe'nin korunaklı koyu, bugün modern hayatın stresinden kaçanlar için bir huzur limanıdır. Kerpe'nin en büyük cazibesi, Karadeniz'in genelinin aksine, dalgasız, sığ ve berrak deniziyle aileler ve çocuklar için son derece güvenli bir yüzme ortamı sunmasıdır. Bu sakin deniz, onu özellikle acemi yüzücüler ve huzur arayan tatilciler için ideal bir merkez yapar. Kasabanın küçük ve samimi plajı, yaz aylarında bu sakinliğin tadını çıkarmak isteyenlerle dolar.

Kerpe'nin görsel kimliğini tanımlayan en önemli unsur ise, rüzgar ve dalgaların binlerce yılda şekillendirdiği eşsiz kaya oluşumlarıdır. Bunların en ünlüsü olan Kartal Kayaları, adını bir kartalı andıran şeklinden alır ve fotoğrafçılar ile doğa tutkunları için bir çekim merkezidir. Bu kayalık alanlar, aynı zamanda denize girmek ve cesur olanlar için kayalardan atlamak için de kullanılır. Kerpe, sadece kendi güzellikleriyle değil, çevresindeki diğer doğa harikalarıyla da bir bütün oluşturur. Hemen yanı başındaki Kefken kasabası ve özellikle gün batımında pembeye bürünen, sanki insan eliyle kesilmiş gibi duran düzgün bloklardan oluşan Pembe Kayalar, mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Kerpe, büyük ve her şey dahil otellerin istilasından korunmuş, daha çok küçük oteller, pansiyonlar ve apartların hizmet verdiği butik bir tatil beldesi kimliğini korumayı başarmıştır. Kışın sakin bir balıkçı köyüne dönüşen kasabanın restoranlarında taze Karadeniz balıklarını tatmak, Kerpe'nin sunduğu en otantik deneyimlerden biridir.