DHA

Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun ve Oyuncu Alım Direktörü Cüneyt Yis de hazır bulundu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'un yaşanan depremden dolayı ligden çekilmesinin ardından sezon sonuna kadar Altınordu ile anlaşmaya vardı.

Yaşanan süreçten bir an önce çıkmak için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu dile getiren Kerim Alıcı, "Ülkemizin başı sağ olsun. Yaşanan depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Yetiştiğim kulüpte tekrar forma giymeme olanak sağlayan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Yetiştiğim Altınordu'ya geri döndüm. Altınordumuzun başarısı için elimden geleni yapacağım. Sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Altınordu'nun kapısından girdikten sonra yaşadığı hisler konusunda genç futbolcu şunları dile getirdi: "Küçük bir çocuk olarak girdiğim yere yıllar sonra tekrar gelmek. Bazen anıların olduğu sokaklardan geçerken adımlar yavaşlar derler. Ben de aynı duyguları yaşıyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Bir an önce futbol oynamak istiyorum. Altınordu'yu zaten çok iyi tanıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız. Mutlu yarınlarımız olur İnşallah."

Kerim, Hatayspor'un 5 Şubat'ta iç sahadaki Kasımpaşa maçında forma giydikten sonra aynı gece 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketine Antakya'da yakalanmış, yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kendi çabalarıyla çıkmıştı.

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