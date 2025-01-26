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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Bu süreç, iyi giden sürecin devamını oluşturuyor - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Bu süreç, iyi giden sürecin devamını oluşturuyor

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu süreç, iyi giden sürecin devamını oluşturuyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:34
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        "Bu süreç, iyi giden sürecin devamı"
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK’yı 1-0 yendi.

        "BU SÜREÇ, İYİ GİDEN SÜRECİN DEVAMINI OLUŞTURUYOR"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesi buraya geldiğimizde ligin 5. sırasında yer alıyorduk. Bugün kazanarak 4. sıraya yükselebileceğiz. Bu süreç, bugüne kadar iyi giden sürecin devamını oluşturuyor. Bodrum ile son 2 sezondur rekabet içinde olduğumuzu ve birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Her iki takım da Süper Lig’deki ilk deneyimlerini yaşıyor. Rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Sezon başından bu yana yaşadıkları sakatlıklara değinen Yavaş, "Transfer dönemi başladı. Kalibremizdeki oyuncular, büyük kulüplerin dikkatini çekti. Ahmet Kutucu, Galatasaray ile, Bruno da Iğdırspor ile anlaştı. Samu Siaz ise transfer sürecinde aramızdan ayrıldı" şeklinde konuştu.

        Kerem Yavaş, Thiam’ın sarı kart cezası nedeniyle hücumda Emre Akbaba’yı kullandıklarını ifade etti. Yavaş, "Maça iyi başladık, golü bulduktan sonra Bodrumspor reaksiyon gösterdi. Ancak oyun kontrolü hep bizdeydi. İkinci yarıda hücumda memnun değildik ama savunmamızda iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazandık" diyerek sözlerini tamamladı.

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