Kerem Bürsin’den spor paylaşımı: "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum"
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından spor yaparken çekilen bir karesini paylaşarak; "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum" notunu düştü
Giriş: 30.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:31
Oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Ayna karşısında oldukça fit bir fotoğrafını yayımlayan Bürsin, paylaşımına; "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum. 1987 yılından beri" notunu ekledi. Oyuncu, bu kaslı paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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