Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini izole eden oyuncu Kerem Bürsin, karantina günlerinde sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Ünlü oyuncunun son paylaşımı ise takipçilerinden tepki topladı.

Evinin bahçesinde bulunan ağaca balta saplayan oyuncu, o anları Instagram'ın hikaye kısmına ekledi.

Kerem Bürsin'in bu hareketi sevenleri tarafından ağaca zarar verdiği için yadırgandı.

"BEN O POZLARI VERMEYE UTANIRIM"