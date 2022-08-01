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Kep adresi nedir, nasıl alınır? Kep adresi sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Kep adresi nedir, nasıl alınır? Kep adresi sorgulama nasıl yapılır?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Ülkemizde de birçok kurum ve kuruluşun KEP adresi vardır. Bu adresler sayesinde kurumsal yazışmalar gerçekleştirilir. Peki, Kep adresi nedir, nasıl alınır ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili detaylar...

01.08.2022 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki, resmi, belge paylaşımlarının gönderildiği biçimi koruyan ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde kamu kurumları, her sektörden işletmeler ve isteyen tüm vatandaşların, hazırlamış oldukları belge ve içerikleri KEP sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilmektedirler. Bu sistem hakkında merak edilen konulardan birisi de kayıtlı e-posta adresi ile ilgili sorulardır. Kep adresi nedir, nasıl alınır? Kep adresi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    KEP ADRESİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

    KEP, kayıtlı elektronik posta anlamına gelir. Standart e-postadan farklı olarak gönderilen ve alınan e-postaların hukuken geçerli delil olarak sayılmasını sağlar. E-postanın alıcı tarafından alınıp alınmadığın, okunup okunmadığının, alıcının e-postayı ne zaman aldığının bilinmesini sağlar.

  • KEP ADRESİ NASIL ALINIR?

    Kayıtlı elektronik posta almak için birden fazla hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Bu hizmetler sağlayıcılarını sıralamak gerekirse şöyle bir liste ortaya çıkacaktır:

    *PTT KEP

    *TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.

    *TNB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

    *I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ye Ticaret A.Ş.

    *EFINANS Elektronik Ticaret Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

    *INTERTECH Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş

    *Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    *KEPKUR Yazilim Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A. Ş.

    Gerekli bilgi ve belgeler ise şu şekilde sıralanıyor:

    *Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, kimlik yerine geçebilen, üzerinde T.C. kimlik numarasının da yer aldığı resmî belge.

    *Kayıtlı elektronik posta hesabı ön başvuru numarası.

    *Kişinin adına vekâletname ile yapılan başvuruda gerekli belgeler ise vekâletname, kimlik belgesi, online ön başvuru numarası olarak sıralanıyor.

  • KEP'İ KİMLER TERCİH EDİYOR? 

    KEP güvenli bir yazışma ortamı sağlaması sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bunlardan bazıları;

    *Kamuların sıklıkla tercih ettiği KEP, kurumlar arası ve kurum içi yazışmalarda kullanılmaktadır.

    *Kamu kurumları ve kişiler arasındaki yazışmalar için de KEP tercih edilmektedir. Böylelikle söz konusu yazışmalar ile ilgili teyit bilgisi alınırken hukuki delil olarak saklanmaktadır.

    *Güvenli bir yazışma sunduğu için ortaklar ve şirketler tarafından sıkça tercih edilir. Sözleşmeler, evraklar ve belge transferi fazla olanlar için önemli bir alan sağlamaktadır.

    KEP ADRESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kullanılan e-posta adresinin kayıtlı bir e-posta adresi olup olmadığını bilmiyorsanız, KEP adresi sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

    Kep rehberi sorgulama işlemi, PTT KEP giriş sayfasındaki KEP sorgulama sekmesinden gerçekleştirilebilir. Böylece adresin güvenirliği kontrol edilebilir.

    KEP rehberi sorgulama işlemi aynı zamanda e- devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu sorgulama sayesinde KEP adresi öğrenme işlemi yapılabilir. PTT dışında e-Devlet de KEP adresi öğrenme hizmeti sunmaktadır.

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