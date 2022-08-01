Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki, resmi, belge paylaşımlarının gönderildiği biçimi koruyan ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde kamu kurumları, her sektörden işletmeler ve isteyen tüm vatandaşların, hazırlamış oldukları belge ve içerikleri KEP sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilmektedirler. Bu sistem hakkında merak edilen konulardan birisi de kayıtlı e-posta adresi ile ilgili sorulardır. Kep adresi nedir, nasıl alınır? Kep adresi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KEP ADRESİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

KEP, kayıtlı elektronik posta anlamına gelir. Standart e-postadan farklı olarak gönderilen ve alınan e-postaların hukuken geçerli delil olarak sayılmasını sağlar. E-postanın alıcı tarafından alınıp alınmadığın, okunup okunmadığının, alıcının e-postayı ne zaman aldığının bilinmesini sağlar.