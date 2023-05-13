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Kenya’daki açlık tarikatı soruşturmasındaki ölü sayısı 201’e yükseldi

Kenya’da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 22 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 201’e yükseldi

Giriş: 13.05.2023 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
Kenya’daki açlık tarikatı soruşturmasındaki ölü sayısı 201’e yükseldi
AA

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cansız bedenlere ulaşıldı.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ölü sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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