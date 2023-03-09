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Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri yükseldi! 2023 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri yükseldi! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı parasının artırıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından kentsel dönüşüm kira yardımının ne kadar olduğu gündeme geldi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve il il 2023 kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri...

Giriş: 09.03.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum İstanbul'da 1,5 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edileceğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca kentsel dönüşüm kira yardımını da arttırdıklarını açıkladı. İşte il il kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı...

  • İSTANBUL İL GENELİNDE 1,5 MİLYON KONUT YIKILIP YENİDEN İNŞA EDİLECEK

    Bakan Murat Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.

  • İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

  • KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA KİRA YARDIMI ARTIRILDI

    Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti. 

  • Kurum, şunları kaydetti; "Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."

  • İLLERE GÖRE YENİ KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ

    İstanbul

    Aylık kira yardımı: 3 bin 500 lira

    Ankara

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira

    Bursa

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira

  • Antalya

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira

    İzmir

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira

    Diğer büyükşehirler

    Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira

    Diğer şehirler

    Aylık kira yardımı: 2 bin lira

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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