İSTANBUL İL GENELİNDE 1,5 MİLYON KONUT YIKILIP YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Bakan Murat Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.