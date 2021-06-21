O hatayı yaptı, canından oldu!

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Halil İbrahim Karaman (45),Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Karaman ile birlikte Gümüşhane'de bahar aylarından bu yana KKKA'dan ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Köse ilçesine bağlı Özbeyli köyünde çiftçilik yapan Halil İbrahim Karaman, bir süre önce tarlasında çalıştıktan sonra akşam eve geldiğinde vücuduna kene yapıştığını gördü. Keneyi kendisi çıkaran Karaman, ateş, bulantı ve kusma şikâyetleri baş gösterince Kelkit İlçe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı teşhisi konulan Karaman, ileri tetkik ve tedavi için Trabzon Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bir süredir burada tedavi gören Karaman, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bahar aylarından bu yana 60'dan fazla KKKA vakasının görüldüğü Gümüşhane'de 3 kişi Şiran ilçesinden, 1 kişi de Köse ilçesinden olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti.
KKKA ile ilgili Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde vatandaşlar şöyle uyarıldı: "Vatandaşlarımızın; bağ, bahçe, tarla, mera, ahır, açık araziye çıkarken uzun kollu, kapalı, açık renkli elbise giymeleri, pantolon paçalarını çorap içine almaları, açık alanlarda, piknikte yere örtü sererek oturmaları, eve döndüklerinde kendilerinin ve çocuklarının vücutlarında özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi ya da parmak arası gibi kıvrım bölgelerinde kene araştırması yapmaları, kene tespiti durumunda kesinlikle çıplak elle dokunmadan, ezmeden, cımbız, bez, poşet yardımıyla çıkarmaya çalışmaları, çıkaramayacaklarsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri, 10 gün süreyle kendi sağlık durumlarını izlemeleri, ani olarak ortaya çıkan ateş, halsizlik, üşüme, titreme, baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishal, durumlarında hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye başvurmaları önem arz etmektedir."
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