Aşk iddiası yalanlandı
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu öğrenildi
İtalyan futbol kulübü Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ın, daha önce Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu iddiası, basına yansıdı.
Ancak ünlü oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenildi.